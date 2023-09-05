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Правила для самокатов ,  
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Правительство не поддержало законопроект о номерах для электросамокатов

Правительство отказалось поддержать законопроект о номерах для электросамокатов
Сюжет
Правила для самокатов
Депутат Михаил Делягин предложил ввести государственную регистрацию электросамокатов и моноколес с присвоением им номеров. Однако правительство нашло ряд недостатков в предложении
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство не поддержало законопроект, устанавливающий порядок государственной регистрации электросамокатов, указав, что некоторые предлагаемые нормы избыточны, а ряд вопросов, наоборот, не урегулирован. Это следует из заключения, одобренного комиссией по законопроектной деятельности правительства (есть у РБК).

Законопроект был отправлен на отзыв в правительство в апреле, его автором выступил депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Михаил Делягин. По предлагаемым нормам, владелец средства индивидуальной мобильности (СИМ; например, электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и т.д.) будет регистрировать его самостоятельно через «Госуслуги» в течение десяти дней после покупки. Самокату присвоят государственный регистрационный номер, после чего будет изготовлен госзнак транспортного средства. При смене владельца будут меняться и регистрационные данные самоката.

Помимо этого каждому СИМ предлагается присваивать идентификационный номер (этим будет заниматься производитель). Кроме того, автор предлагает ввести документы для электросамокатов: паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации.

Правительство в своем отзыве отмечает, что законопроектом предполагается определить правовой статус СИМ, а также закрепить в законодательстве основания для того, чтобы камеры на дорогах могли контролировать соблюдение ПДД самокатчиками. Однако СИМ могут использовать не только владельцы, что затруднит возможности контроля их передвижения камерами, считают в правительстве.

При этом в КоАП уже предусмотрена ответственность «иных лиц, участвующих в дорожном движении», за нарушения ПДД, подчеркнули в правительстве. Кроме того, регионы начали самостоятельно вводить ограничения для самокатов, говорится в заключении.

Некоторые моменты в законопроекте, по мнению правкомиссии, не отражены. Например, не урегулированы вопросы, связанные с оформлением документов на электросамокаты при совершении сделок с ними и с внесением изменений. Введение госрегистрации также потребует дополнительных бюджетных средств, однако в предложении Делягина не определены источники таких поступлений.

«Помимо этого в сопроводительных материалах к законопроекту не представлены данные о финансовых и иных последствиях принятия федерального закона, в том числе об издержках, которые понесут в связи с введением государственной регистрации СИМ их владельцы», — говорится в отзыве.

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В правкомиссии также отметили, что постоянно совершенствуют законодательство и это своевременно позволяет реагировать в том числе на развитие СИМ. Там привели в пример изменения, вступившие в силу 1 марта (ограничение скорости езды на электросамокатах, особенности езды в жилой зоне и т.д.).

«На основании изложенного правительство не поддерживает законопроект», — говорится в заключении.

Сенатор Артем Шейкин считает, что для регистрации СИМ необходимо использовать электронный реестр. «Для этого удобно использовать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, а компании кикшеринга будут направлять данные об арендаторах самокатов и маршрутах их движения», — пояснил он РБК.

Комментируя возможную реакцию пользователей и производителей на введение госрегистрации, в том числе на новые издержки, с которыми они столкнутся, сенатор провел параллель с регистрацией автомобилей. «Если сравнивать с процедурой регистрации автомобиля в ГИБДД, то пользователям необходимо оплатить госпошлину, соблюсти ряд правил. Данная система не останавливает водителей и тем более производителей, от использования и производства автомобилей. Напротив, это важное правило, которое способствует порядку», — подчеркнул Шейкин.

В целом регулирование сферы СИМ должно идти пошагово и продуманно, а одним из логичных шагов станет ужесточение наказания за нарушение ПДД, заявил сенатор РБК.

Обсуждение, как в российском законодательстве должны быть прописаны СИМ, ведется давно. Кроме законопроекта Делягина разработаны или готовятся иные инициативы в этой области. Так, в июле депутат от ЛДПР Владимир Сипягин анонсировал свой законопроект о госномерах. Он предложил полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных развивать скорость более 5 км/ч. При передвижении в дождь нужно установить ограничение скорости 5 км/ч, считает депутат. Кроме того, необходимо принять презумпцию виновности в отношении владельца СИМ, которое может ехать быстрее 10 км/ч, если произошло столкновение с пешеходом на тротуаре или «зебре». Законопроект пока не внесен в Госдуму.

В свою очередь, сенатор Шейкин сообщал, что вместе с Минтрансом ведется разработка изменений в КоАП. В кодексе планируется прописать ответственность за езду на электросамокатах и других подобных средствах передвижения пьяным, а также наказание за оставление места ДТП. Кроме того, законопроектом будет предусматриваться наказание за езду на электросамокате вдвоем и за превышение скорости.

Наконец члены комитета по транспорту Госдумы при участии лидера фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова предложили дополнить КоАП и УК нормами об ответственности владельцев СИМ. В частности, уголовную ответственность предлагается вводить, если был причинен тяжкий вред здоровью.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддерживал внимание депутатов к теме электросамокатов и подчеркивал, что «без серьезного ужесточения ответственности» здесь не обойтись.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
электросамокат Госдума законопроект ПДД Михаил Делягин госномера Госуслуги
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