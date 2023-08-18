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Правила для самокатов ,  
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В Сочи установили знаки «Проезд на самокате запрещен»

В Сочи появились дорожные знаки о запрете проезда на самокатах
Сюжет
Правила для самокатов
Фото: officialsochi / Telegram
Фото: officialsochi / Telegram

В Сочи установили первые дорожные знаки, которые запрещают проезд на самокатах, сообщил «Блокнот Сочи». Такой дорожный знак появился в Правилах дорожного движения с 1 марта 2023 года.

Новый дорожный знак установили на главной пешеходной улице города — Навагинской. За нарушение запрета грозит штраф до 500 руб.

В Центральном районе Сочи 16 августа прошел рейд по выявлению нарушений правил пользования электросамокатами, писал Sochi1. В городе регулярно сообщают о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По результатам проверки комиссия решила установить дорожные знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» на 23 участках. Изменения коснутся мест массового катания — набережных, скверов и парков.

С февраля действует ограничение на максимальную скорость движения на электросамокате — 25 км/ч.

В мае в Госдуме предложили ужесточить правила использования электросамокатов. Депутаты хотят ограничить допустимую скорость до 15 км/ч, разрешить пользоваться ими только совершеннолетним и ограничить движение СИМ по пешеходным улицам.

Сенатор Артем Шейкин пообещал, что  внесет в Госдуму законопроект, по которому максимальный штраф за превышение скорости на велосипеде, электросамокате и других СИМ составит 5 тыс. руб. В документе также пропишут штрафы за поездки на электросамокате вдвоем, оставление СИМ на месте ДТП, управление им в нетрезвом виде и другие.

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Теги
Сочи электросамокат дорожные знаки
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