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В СПЧ заявили о кратном росте аварийности из-за распространения самокатов

Глава СПЧ Фадеев: число аварий с самокатами в 2023 году увеличилось кратно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во втором квартале 2023 года произошло 496 аварий с участием самокатов, что существенно превышает их число за аналогичные периоды в 2021 и 2022 году — 192 и 295 соответственно. Это следует из данных статистики, которую МВД предоставило главе Совета при президенте по правам человека Валерию Фадееву.

В связи с увеличением числа ДТП с самокатами растет и число погибших и пострадавших. Во втором квартале 2021 года погибли четверо и пострадал 201 человек, во втором квартале 2022 года — один погиб, пострадали 307, 2023 года — пять погибли, пострадали 516 человек.

«Кратное увеличение парка самокатов наравне с бедной инфраструктурой влечет за собой и кратный рост аварийности в сравнении с предыдущими годами», — заявили в Совете по правам человека, отметив, что принятые поправки в ПДД, «очевидно, не работают», а число пострадавших в ДТП с самокатами и автомобилями «практически одинаково».

С 1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМов — это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и т.д.). Для них установили максимальную скорость передвижения не более 25 км/ч, максимальный вес не более 35 кг, движение для СИМов регулируют специальными дорожными знаками. Новый статус не распространили на обычные самокаты и роликовые коньки.

В апреле в МВД заявили, что улично-дорожная сеть в основном не готова к появлению электросамокатов. В ведомстве уточнили, что в прошлом году в России произошло 941 ДТП с электросамокатами, что на 40% больше, чем годом ранее. В Совфеде предложили убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках.

Теги
Совет по правам человека Валерий Фадеев ДТП самокаты
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