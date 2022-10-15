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В Госдуме указали на сокращение бюджета на тушение пожаров и туризм

В Госдуме указали на сокращение средств на тушение пожаров и туризм в проект бюджета
Комитеты Госдумы обратили внимание на сокращение средств на тушение пожаров, ликвидацию отходов на Байкале, услуги связи и туризм
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Комитеты Госдумы перед согласованием проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов обратили внимание на сокращение средств на тушение пожаров, ликвидацию отходов на Байкале, услуги связи и туризм. Это следует из заключений комитетов, опубликованных на сайте нижней палаты парламента. Внимание на это обратила газета «Известия».

Так, комитет по экологии указал на недостаточное количество денег на мониторинг лесных пожаров и их тушение, что в этом году привело к «значительным потерям заповедного фонда» в результате пожаров в Окском государственном природном биосферном заповеднике и национальном парке «Мещера» в Рязанской области.

Также комитет по экологии обратил внимание на отсутствие средств на мероприятия по ликвидации отходов на Байкале в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи отметил сокращение финансирования на услуги связи (телефон, интернет, радиосвязь) — в бюджете хотят выделить 6,6 млрд руб. вместо 15 млрд руб.

Кроме того, в комитете просят увеличить объем средств на докапитализацию «Почты России» на 15 млрд руб. вместо 5 млрд руб. на 2023 год и 5 млрд руб. на 2024 год.

Комитет Госдумы по туризму заявил об уменьшении финансирования расходов по госпрограмме «Развитие туризма» на 9,37 млрд руб. в 2023 году, на 9,37 млрд руб. в 2024 году и на 55,8 млрд руб. в 2025 году.

Комитет по делам СНГ просит выделить дополнительный бюджет на 7 млрд руб. на программу «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом», «Внешнеполитическая деятельность» и «Содействие международному развитию».

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В середине сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило бюджет на следующие три года, он будет дефицитным. По его словам, в 2023 году доходы бюджета оцениваются в сумму около 26 трлн руб., расходы — около 29 трлн руб., дефицит бюджета составит 2,9 трлн руб., или 2% ВВП.

«В 2023 и в 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше — на 2,9 трлн и на 1,6 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и до 0,7% — в 2025 году», — сообщил глава правительства.

Проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов внесли в Госдуму 28 сентября. Расходы в 2024 году составят 29,4 трлн руб., в 2025 году — 29,2 трлн руб. Доходы федерального бюджета в 2024 году составят 27,2 трлн руб., в 2025 году — 27,9 трлн руб.

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Теги
Татьяна Стекольникова
федеральный бюджет проект бюджета лесные пожары туризм
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