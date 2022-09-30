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Ростуризм попросил операторов вернуть мобилизованным деньги за туры

Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Ростуризм призвал туроператоров и отельеров оказать содействие туристам, которых призвали в армию по мобилизации. Обращение опубликовала в своем телеграм глава ведомства Зарина Догузова.

Она рассказала, что направила участникам рынка письма с такой просьбой.

«Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях — по возможности, без удержания фактически понесенных расходов», — написала Догузова.

Он отметила, что понимает всю сложность ситуации для бизнеса, однако попросила «искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу».

Материал дополняется. 

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