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Путин забрал у Мединского Ростуризм и надзор за туроператорами
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Путин забрал у Мединского Ростуризм и надзор за туроператорами
Общество, 10:04
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Путин забрал у Мединского Ростуризм и надзор за туроператорами
Вопросами надзора и регулирования в сфере туризма будет заниматься министерство экономического развития, решил президент Владимир Путин. Ранее эта сфера экономики находилась в ведении Минкультуры
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент Владимир Путин передал министерству экономического развития функции по регулированию туристической отрасли и переподчинил ему Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Ранее туристическая отрасль находилась в ведении Министерства культуры.

«Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристической деятельности», — говорится в указе.

«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации», — гласит документ.

​Правительство, в соответствии с указом, должно обеспечить выполнение указа и течение полугода внести изменения в действующие документы.

В октябре 2008 года было вновь образовано упраздненное в 2000-м году министерству спорта, туризма и молодежной политики. В мае 2012 года оно было преобразовано в министерство спорта, при этом функции надзора и регулирования в сфере туризма были переданы Министерству культуры, а молодежная политика перешла в ведение Министерства образования и науки.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Ростуризм , туристический бизнес , Минэкономразвития
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