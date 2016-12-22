Путин забрал у Мединского Ростуризм и надзор за туроператорами

Президент Владимир Путин передал министерству экономического развития функции по регулированию туристической отрасли и переподчинил ему Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Ранее туристическая отрасль находилась в ведении Министерства культуры.
«Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристической деятельности», — говорится в указе.
«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации», — гласит документ.
Правительство, в соответствии с указом, должно обеспечить выполнение указа и течение полугода внести изменения в действующие документы.
В октябре 2008 года было вновь образовано упраздненное в 2000-м году министерству спорта, туризма и молодежной политики. В мае 2012 года оно было преобразовано в министерство спорта, при этом функции надзора и регулирования в сфере туризма были переданы Министерству культуры, а молодежная политика перешла в ведение Министерства образования и науки.