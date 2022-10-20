Мишустин увеличил число замов главы Минэка после упразднения Ростуризма
Глава правительства Михаил Мишустин после ликвидации Ростуризма утвердил изменения в структуре Министерства экономического развития, следует из сообщения на сайте кабмина.
«Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов — с 35 до 37», — говорится в сообщении.
Ранее президент подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм), его функции будут переданы Минэкономразвития.
Это решение было принято ради «совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности», а также для повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных ведомств, говорится в документе.
В Минэкономразвития РБК сообщили, что курировать туристское направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.