Мишустин увеличил число замов главы Минэка после упразднения Ростуризма

Мишустин увеличил число замов министра экономики после передачи ему функций Ростуризма

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Глава правительства Михаил Мишустин после ликвидации Ростуризма утвердил изменения в структуре Министерства экономического развития, следует из сообщения на сайте кабмина.

«Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов — с 35 до 37», — говорится в сообщении.

Ранее президент подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм), его функции будут переданы Минэкономразвития.

Это решение было принято ради «совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности», а также для повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных ведомств, говорится в документе.

В Минэкономразвития РБК сообщили, что курировать туристское направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.