В России выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

Число новых заболевших за сутки в стране приблизилось к 16 тыс. Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились более 1,4 млн человек

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За минувшие сутки в России подтверждено 15 982 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 1 415 316 человек. Из них 1 075 904 человека выздоровели, число летальных исходов составило 24 366.

Регионами с наибольшим числом подтвержденных заражений за сутки стали:

Москва — 5376;

Санкт-Петербург — 686;

Московская область — 466;

Нижегородская область — 292;

Ростовская область — 289.

Накануне оперативный штаб сообщил о 15 099 новых случаев заболевания коронавирусом в России.