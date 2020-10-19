В России выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России подтверждено 15 982 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 1 415 316 человек. Из них 1 075 904 человека выздоровели, число летальных исходов составило 24 366.
Регионами с наибольшим числом подтвержденных заражений за сутки стали:
- Москва — 5376;
- Санкт-Петербург — 686;
- Московская область — 466;
- Нижегородская область — 292;
- Ростовская область — 289.
Накануне оперативный штаб сообщил о 15 099 новых случаев заболевания коронавирусом в России.