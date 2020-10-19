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Пандемия коронавируса ,  
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В НИИ Роспотребнадзора заявили о скором пике распространения COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что показатель прироста на пике будет меньше 20 тыс. человек
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия в скором времени может приблизиться к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает «РИА Новости».

По словам Пшеничной, рост заболеваемости продолжится несмотря на каникулы у школьников и перевод некоторых сотрудников на удаленную работу. Она пояснила, что ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом их соблюдении.

«Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — рассказал Пшеничная.

Также представитель Роспотребнадзора предположила, что суточный показатель прироста на осеннем пике не превысит отметку в 20 тыс. человек.

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По прогнозам специалиста, процесс стабилизации ситуации с коронавирусом может начаться в первой декаде декабря, однако все зависит от сознательности граждан, добавила Пшеничная.

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, за прошедшие сутки в России было выявлено 15 982 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордное число заболевших за сутки с начала пандемии. Всего коронавирусной инфекцией в России заразились более 1,4 млн человек.

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На фоне роста количества заболевших власти начали вводить ограничения. Так, в Москве работодателей обязали перевести часть сотрудников на удаленку, а также отправили учеников с 6 по 11 класс на дистанционное обучение. В столичном транспорте ужесточили контроль за ношением масок и перчаток, а в ночных заведениях ввели регистрацию по номеру телефона.

Ограничения были введены и в других российских регионах. Например, в Тульской области власти ограничили число участников массовых мероприятий до 20 человек, а в Кургане запретили несовершеннолетним находиться без взрослых в общественных местах. Власти Орловской области с 12 октября возобновили работу учетно-заградительных постов, чтобы не допустить завоза инфекции в регион. Антологичные меры для двух городов предприняли в Башкирии.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Роман Котерев
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