В НИИ Роспотребнадзора заявили о скором пике распространения COVID-19
Россия в скором времени может приблизиться к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает «РИА Новости».
По словам Пшеничной, рост заболеваемости продолжится несмотря на каникулы у школьников и перевод некоторых сотрудников на удаленную работу. Она пояснила, что ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом их соблюдении.
«Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — рассказал Пшеничная.
Также представитель Роспотребнадзора предположила, что суточный показатель прироста на осеннем пике не превысит отметку в 20 тыс. человек.