В НИИ Роспотребнадзора заявили о скором пике распространения COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что показатель прироста на пике будет меньше 20 тыс. человек

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россия в скором времени может приблизиться к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает «РИА Новости».

По словам Пшеничной, рост заболеваемости продолжится несмотря на каникулы у школьников и перевод некоторых сотрудников на удаленную работу. Она пояснила, что ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом их соблюдении.

«Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — рассказал Пшеничная.

Также представитель Роспотребнадзора предположила, что суточный показатель прироста на осеннем пике не превысит отметку в 20 тыс. человек.