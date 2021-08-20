Контейнеровоз Ever Given вновь пройдет через Суэцкий канал

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Контейнеровоз Ever Given, который в марте сел на мель и на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, вновь пройдет по нему, сообщил телеканалу Wattan источник в Управлении канала.

По словам собеседников газеты Al-Ahram, контейнеровоз пересечет Суэцкий канал в пятницу, 20 августа. Его будут сопровождать два буксира.

Как следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic, 5 августа контейнеровоз покинул порт Филикстоу в Англии. По состоянию на 2:00 пятницы Ever Given находится в Средиземном море у берегов Египта, неподалеку от Порт-Саида у северного окончания Суэцкого канала.

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