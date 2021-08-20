Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по пригороду Дамаска Политика, 01:09 Вспомнить все: что мы знаем о сне РБК и Okko, 01:08 Гинцбург оценил шансы достичь коллективного иммунитета к COVID в 2021-м Общество, 01:02 Меркель прощальным визитом подведет итог 16 лет работы с Россией Политика, 01:00 Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновных в захвате талибами Афганистана Политика, 00:24 Эрдоган объявил о новых ограничениях в Турции из-за COVID-19 Общество, 00:23 В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID Общество, 00:00 DW сообщила об убийстве родственника своего журналиста в Афганистане Политика, 19 авг, 23:57 Как перестать вести бизнес интуитивно и начать зарабатывать РБК и Альфа-Банк, 19 авг, 23:45 Вышел трейлер новой части Call of Duty Технологии и медиа, 19 авг, 23:35 Генсек ООН заявил о готовности лично говорить с «Талибаном» Политика, 19 авг, 23:13 Экономия на «Совести» и будущее ставок. Что надо знать инвестору о Qiwi Pro, 19 авг, 23:10 СМИ сообщили о недопуске кораблей ВМФ России в испанский порт Политика, 19 авг, 22:58 OnlyFans откажется от порно после роста выручки на 553% в пандемию Технологии и медиа, 19 авг, 22:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гинцбург оценил шансы достичь коллективного иммунитета к COVID в 2021-м

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия может добиться в 2021 году нужного уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил ТАСС глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, формирование коллективного иммунитета в стране «идет неплохо».

На вопрос, будет ли достигнут нужный уровень до конца года, он ответил: «Должны успеть».

Гинцбург добавил, что вакцин в российских регионах с избытком и дело в желании самих граждан. «Сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», — отметил он.

В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что для прекращения распространения коронавируса будет достаточно коллективного иммунитета на уровне 60% взрослого населения, или 68–69 млн человек. По подсчетам РБК, к 20 августа хотя бы один компонент вакцины от COVID получили 40,5 млн россиян, полностью привиты — 32,9 млн человек.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список
Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
иммунитет коронавирус Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter