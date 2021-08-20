Гинцбург оценил шансы достичь коллективного иммунитета к COVID в 2021-м

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Россия может добиться в 2021 году нужного уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил ТАСС глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, формирование коллективного иммунитета в стране «идет неплохо».

На вопрос, будет ли достигнут нужный уровень до конца года, он ответил: «Должны успеть».

Гинцбург добавил, что вакцин в российских регионах с избытком и дело в желании самих граждан. «Сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались», — отметил он.