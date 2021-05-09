Мурашко оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID

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Вакцинация от коронавируса в России идет по плану, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Министр не назвал количество привившихся на сегодняшний день. На вопрос, будет ли в России коллективный иммунитет сформирован в сентябре, министр ответил утвердительно: «Будет обеспечен».

6 мая президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой потребовал повысить темпы вакцинации. Он призвал направить лаборатории, передвижные и мобильные пункты тестирования и вакцинации именно туда, где находятся люди, в том числе дачные поселки и садоводческие товарищества.

По словам Голиковой, первыми компонентами вакцины привиты 13,4 млн человек, а обоими компонентами (то есть полностью) — 9,4 млн.