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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре сообщили, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективной иммунизации достигнет 80%, заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80 процентов», — сказал он.

По его словам, основные данные о коронавирусе уже получены, однако вирус постоянно изменяется и как следствие, требует дополнительного изучения. Так, при мутации COVID-19 приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил Горелов.

Роспотребнадзор увидел шансы COVID-19 стать сезонным заболеванием
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции свидетельствует о сезонности заболевания. «По-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — говорили там.

О сезонности болезни также говорил профессор в Нориджской медицинской школы Пол Хантер. По его словам, вакцины на время приостановят распространение вируса, но вскоре их эффективность в целом снизится. Однако в то же время прививки будут предотвращать тяжелое течение болезни и смерть. «Коллективного иммунитета никогда не будет, но мы найдем управляемый баланс между иммунитетом и инфекциями», — считает британский профессор.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее говорил, что для прекращения распространения болезни будет достаточно коллективного иммунитета у 60% населения. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса.

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По данным оперштаба за 17 августа, с начала пандемии в стране зарегистрировали 172 110 летальных исходов. За сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 20 958 человек, еще 805 человек умерло. В тоже время, по оценке Росстата, к июлю в России скончались 316,7 тыс. человек с коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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