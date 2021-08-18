В Роспотребнадзоре сообщили, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективной иммунизации достигнет 80%, заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80 процентов», — сказал он.

По его словам, основные данные о коронавирусе уже получены, однако вирус постоянно изменяется и как следствие, требует дополнительного изучения. Так, при мутации COVID-19 приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил Горелов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что снижение количества летальных исходов и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции свидетельствует о сезонности заболевания. «По-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — говорили там.