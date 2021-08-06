Минздрав спрогнозировал сроки коллективного иммунитета к COVID в России

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Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 80‒90% — это вопрос нескольких месяцев. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами», — сказал Фисенко, отвечая на вопрос о достижении коллективного иммунитета.

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что для прекращения распространения болезни будет достаточно коллективного иммунитета у 60% населения.

Накануне главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что при нынешнем темпе вакцинации коллективный иммунитет в Москве будет сформирован в марте 2022 года.