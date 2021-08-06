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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав спрогнозировал сроки коллективного иммунитета к COVID в России

Фото: Семён Антонов / РИА Новости
Фото: Семён Антонов / РИА Новости

Достижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в 80‒90% — это вопрос нескольких месяцев. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но это зависит и от нас с вами», — сказал Фисенко, отвечая на вопрос о достижении коллективного иммунитета.

Голикова назвала наиболее близкие к 60% иммунитета регионы
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что для прекращения распространения болезни будет достаточно коллективного иммунитета у 60% населения.

Накануне главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что при нынешнем темпе вакцинации коллективный иммунитет в Москве будет сформирован в марте 2022 года.

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что коллективный иммунитет у жителей Москвы сформируется к осени. По его словам, тогда же в столице отменят последние ограничения на проведение массовых мероприятий.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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