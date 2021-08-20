В США, лидирующих и по доле зараженных коронавирусом с начала пандемии, и по количеству умерших от COVID-19, для сравнения, полностью привита половина населения, первую прививку сделали 61% граждан, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В России в десятке регионов с наибольшим количеством полностью привитого населения Москва занимает девятое место (там обе дозы получили 28,45% от населения), а Московская область — в тройке регионов-лидеров: обе прививки там сделали 32,43% от населения региона. Первое и второе место заняли Белгородская область (привиты 38,16% от населения) и Чукотка (37,66% от населения).

В пятерку лидеров по доле полностью привитого населения за три недели попала Чечня. На момент прошлого подсчета РБК регион занимал 61-е место в рейтинге — тогда обе дозы вакцины там получили 13,2% от населения. По данным на 18 августа, в Чечне полностью привиты 30,30% от населения. К 27 июля республика стала первым регионом, который объявил о вакцинации 60% взрослых. Кроме того, Чечня почти месяц удерживает третье место среди субъектов Федерации по количеству получивших хотя бы одну дозу вакцины (по данным на 18 августа, первую прививку там сделали 41,26% от населения).

Новый лидер по вакцинации

Белгородская область вышла на первое место среди регионов не только по количеству полностью привитых, но и по числу тех, кто получил хотя бы одну дозу. Вакцинацию там начали почти 45% населения (686,6 тыс. человек). Регион не покидал тройку лидеров по доле привитых как одной, так и двумя дозами с конца мая, а на момент прошлого подсчета РБК почти догнал лидирующую среди регионов Чукотку по количеству начавших вакцинацию (разрыв составил всего 0,1 п.п.).

При этом еще в середине июля на сайте губернатора и правительства Белгородской области сообщалось, что регион «вышел на первое место в стране по темпам вакцинации», хотя данные других регионов для сравнения в тексте на сайте не приводились. На тот момент первую прививку в Белгородской области, по данным властей, сделали 570 тыс. местных жителей, вторую — 400 тыс. Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, которая действует более чем в 40 регионах, там не вводили.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко наряду с Чечней называл Белгородскую область субъектом Федерации, где «просто великолепно» развивается ситуация с вакцинацией от коронавируса. Врио губернатора региона Вячеслав Гладков рассказывал журналу «Холод», что в июне руководители некоторых предприятий стали выплачивать сотрудникам премии за вакцинацию, но это, по его словам, вызвало «негатив со стороны людей».

По словам Гладкова, тогда возникла идея доплачивать не тем, кто прививается от коронавируса, а медикам, которые проводят вакцинацию. Сначала эту идею протестировали в Белгороде. Дополнительные выплаты получили сотрудники больниц, где ежедневный план по вакцинации достигает 85%, пишет «Холод». Гладков при этом утверждал, что идея с доплатами медикам не привела к резкому росту привитых, а позволила не просесть темпам вакцинации. То, что Белгородская область была среди лидеров по количеству привитого населения, Гладков, в частности, объяснял «опытом проектного управления».

Прорыв Ингушетии

Дагестан, традиционно замыкавший рейтинг регионов и по количеству привитых первой дозой, и по числу полностью вакцинированных, так и остался в аутсайдерах. По данным на 17 августа, первую прививку там сделали 10,41% от населения, вторую — 7%. Несмотря на то что больше месяца назад в Дагестане ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, прирост по количеству тех, кто сделал хотя бы одну прививку, за три недели с последнего подсчета составил лишь 3,62%.

Лидером по темпам вакцинации в августе стала Ингушетия, которая на момент прошлых подсчетов РБК занимала среди регионов третье место с конца. Сейчас республика находится на 60-й строчке по доле начавших вакцинацию и на 61-й по количеству полностью привитых. По данным на 17 августа, количество тех, кто сделал хотя бы одну прививку, там выросло на 10,67 п.п. (с 13,70 до 24,37% от населения), а число полностью вакцинированных — на 9,95 п.п.

Сколько заболевших в регионах среди привитых от COVID-19

В середине июля глава Минздрава Михаил Мурашко оценивал долю заболевших среди привитых в 2,5%. Похожую оценку — 2% — давала вице-премьер Татьяна Голикова. На запрос РБК о числе заболевших среди вакцинированных ответили около половины регионов России. Во всех из них доля тех, у кого обнаружили коронавирус, среди прошедших вакцинацию не превышает данных, озвученных федеральным центром, а во многих не дотягивает и до 1%. Например, в Алтайском крае говорят о 0,62%, в Калужской области — это 0,3%, в Пермском крае — 0,003%. В Дагестане, на Камчатке и Чукотке не предоставили точных данных, но сказали, что случаи заболевания среди вакцинированных единичные.

Точную информацию о количестве госпитализаций среди вакцинированных предоставили не более десяти регионов. По их данным, привитые редко попадают в больницы: например, в Карачаево-Черкесии госпитализировать пришлось не более четверти заболевших вакцинированных жителей (331 человек, всего COVID-19 там заболели 1415 — 0,017% от тех, кто получил обе дозы препарата), в минздраве Калмыкии говорят об 11% госпитализированных из числа заболевших привитых (заразились там 1,9% получивших вакцину, тяжелых форм заболевания среди них нет). На Чукотке и в Туве заявили о том, что все заболевшие привитые лечились амбулаторно.

В минздраве Тульской области отметили, что привитые заболевшие в основном переносят COVID-19 в легкой или среднетяжелой форме. В инфекционных госпиталях региона находятся 113 вакцинированных, большинство пациентов — старше 65 лет и имеют хронические заболевания. В Хабаровском крае также обратили внимание на возраст пациентов. «Наибольший удельный вес заболевших был среди лиц старше 60 лет, иммунизированных до 1 апреля (2%), что свидетельствует о необходимости первоочередной ревакцинации этой группы населения. Более чем у 88% вакцинированных заболевание протекало в легкой форме (в основной когорте — 63%). Тяжелого и смертельного течения заболевания среди вакцинированных не отмечалось», — заявили РБК в краевом минздраве.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Группа ученых из Санкт-Петербурга пришла к выводу, что полностью вакцинированные, но заразившиеся коронавирусом люди на 81% защищены от тяжелого течения болезни, получившие хотя бы одну дозу — на 31%. С препринтом исследования РБК ознакомился на днях. В нем приняли участие специалисты из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и других научных учреждений. Работа проводилась в ходе третьей волны заболеваемости (начало июля — начало августа) и стала одним из первых независимых исследований эффективности вакцин (в том числе против варианта «дельта») в условиях реальной жизни, в отличие от предыдущих наблюдений в рамках клинических исследований.

Дефицит «альтернативных» вакцин

В некоторых регионах, например в Кировской, Владимирской, Ивановской областях, Калмыкии и Марий Эл, сообщили РБК, что сейчас прививают только «Спутником V» и «Спутником Лайт». Как минимум в 14 регионах количество поставленных доз «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор» не изменилось с начала июля, свидетельствуют результаты опроса РБК 16–19 августа.

Количество регионов, где с начала июля не изменилось число поставленных доз вакцины «КовиВак» Центра им. Чумакова, больше — 36. О том, что препарата нет в наличии, РБК сообщили в Архангельской, Амурской, Брянской, Томской и Ульяновской областях, в Карачаево-Черкесии (там отметили, что в препарате есть необходимость), Северной Осетии, Удмуртии. Почти нет «КовиВака» в Ленинградской области, только 103 дозы — в Псковской области, немного препарата осталось в ЯНАО. В Республику Алтай, Тамбовскую, Тульскую и Рязанскую области, где ждут новую поставку, последний раз препарат поступал в июле. В ближайшее время поставку «КовиВака» ожидают также в Дагестане и Калужской области.

В Москве, согласно информации на сайте мэрии, «ЭпиВакКороны» для первой прививки нет с начала июля. «КовиВака» тоже нет в наличии.

Все три российские вакцины от коронавируса («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») есть в наличии на Камчатке и в Кузбассе, а в Крыму помимо данных препаратов имеется и «Спутник Лайт», сообщили РБК официальные представители этих регионов.