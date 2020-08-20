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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от коронавируса умерли 12 человек

Общее число умерших в столице достигло 4,7 тыс., всего в России — 16 тыс.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За сутки в Москве от коронавируса умерли 12 пациентов, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, общее число умерших в российской столице достигло 4710. Всего в стране скончались более 16 тыс. человек с COVID-19.

Накануне от коронавируса в столице умерли 11 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

20 августа в Москве выявили 688 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщили в штабе, среднесуточный темп прироста случаев инфицирования за последнюю неделю составляет 0,27%. Общее число зараженных в городе с начала пандемии составило 201,5 тыс.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в стране вакцины от коронавируса. Препарат был создан специалистами центра им. Гамалеи, его клинические испытания завершились в июле. Он получил название «Спутник-V».

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в ходе испытаний препарат доказал свою безопасность и эффективность. Министр говорил, что сам планирует сделать прививку от коронавиурса в августе. Среди чиновников ее уже успели сделать губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Константин Ткаченко, Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Москва, статистика
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