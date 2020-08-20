В Москве за сутки от коронавируса умерли 12 человек

Общее число умерших в столице достигло 4,7 тыс., всего в России — 16 тыс.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За сутки в Москве от коронавируса умерли 12 пациентов, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, общее число умерших в российской столице достигло 4710. Всего в стране скончались более 16 тыс. человек с COVID-19.

Накануне от коронавируса в столице умерли 11 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

20 августа в Москве выявили 688 новых случаев заражения COVID-19. Как сообщили в штабе, среднесуточный темп прироста случаев инфицирования за последнюю неделю составляет 0,27%. Общее число зараженных в городе с начала пандемии составило 201,5 тыс.