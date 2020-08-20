Число жертв COVID-19 в России превысило 16 тыс. человек

Лидером по показателю смертности от коронавируса является Москва, на долю которой приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние 24 часа в России из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 110 человек, сообщил оперативный штаб по по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число жертв коронавируса в России превысило 16 тыс. человек. Всего в стране из-за вируса скончались 16 099 пациентов.

Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Санкт-Петербурге — 15. В Москве из-за вируса умерли 11 пациентов. В остальных регионах за сутки умерло менее чем по десять человек. Так, в частности, в Свердловской области скончались шесть человек, В Красноярском крае, Омской и Новосибирской области — по пять человек, Тульской и Мурманской — по четыре человека.

Москва является лидером по смертности от коронавируса (4698 жертв). На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах: