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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв COVID-19 в России превысило 16 тыс. человек

Лидером по показателю смертности от коронавируса является Москва, на долю которой приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние 24 часа в России из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 110 человек, сообщил оперативный штаб по по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число жертв коронавируса в России превысило 16 тыс. человек. Всего в стране из-за вируса скончались 16 099 пациентов.

Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Санкт-Петербурге — 15. В Москве из-за вируса умерли 11 пациентов. В остальных регионах за сутки умерло менее чем по десять человек. Так, в частности, в Свердловской области скончались шесть человек, В Красноярском крае, Омской и Новосибирской области — по пять человек, Тульской и Мурманской — по четыре человека.

В России пятый день подряд выявили менее 5 тыс. заболевших коронавирусом
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Москва является лидером по смертности от коронавируса (4698 жертв). На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 2308;
  • Московская область — 1157;
  • Дагестан — 477;
  • Нижегородская область — 441;
  • Красноярский край — 403;
  • Свердловская область — 388;
  • Новосибирская область — 329;
  • Тульская область — 301;
  • Ростовская область — 301.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего в России выявлено 942 106 случаев инфицирования в 85 регионах.

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За последние 24 часа полностью выздоровели 6090 человек. В общей сложности в стране от коронавируса вылечились 755 513 человек. Под наблюдением врачей сейчас находятся более 224,1 тыс. пациентов. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 33,5 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 291 тыс. за последние сутки.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, смертность, COVID-19
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