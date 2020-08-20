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В Москве выявили 688 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в столице зарегистрировали 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По последним данным, всего в столице за все время пандемии заболели 255 136 человек. На 20 августа инфекцией все еще болеют 48871 москвич. Всего с начала распространения COVID-19 в России в столице выздоровели 201567 пациентов. Умерли 4698 человек.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В московском штабе сообщили, что в столице за последний месяц сократилось число новых случаев коронавируса еще на 5,4%, чем за предыдущий. «Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за последнюю неделю составляет 0,27%», — отметили в ведомстве.

Больше всего коронавирусом заболели москвичи в возрасте от 18 до 45 лет (39,2%), от 46 до 65 лет инфекцией заразилось 32,8% жителей, 12,7% — от 66 до 79 лет.

По данным российского оперативного штаба, 20 августа было выявлено 4785 новых случаев заражения COVID-19 в стране, а выздоровели 6 090 пациентов. Умерли 110 человек.

Теги: коронавирус, Москва, заражение
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