В Москве за сутки умерли 17 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 4331, с начала пандемии заболели более 234 тыс. человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За минувшие сутки в Москве умерли 17 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 20 июля достигло 4331.

Пятый день подряд количество умерших с COVID-19 в городе оказывается ниже 20. 16 июля в Москве скончались 13 человек, 17 и 18 июля — по 14 человек, а накануне, 19 июля — 15.

По данным штаба, за последние 24 часа в столице выявили 578 новых случаев заражения коронавирусом. Там отметили, что за последний месяц число новых случаев инфицирования в городе сократилось почти на 46%. Половину новых заболевших составляют граждане от 18 до 45 лет.

Всего с начала пандемии в Москве заболели более 234 тыс. человек, выздоровели 170,9 тыс. пациентов.