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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 17 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице достигло 4331, с начала пандемии заболели более 234 тыс. человек
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За минувшие сутки в Москве умерли 17 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 20 июля достигло 4331.

Пятый день подряд количество умерших с COVID-19 в городе оказывается ниже 20. 16 июля в Москве скончались 13 человек, 17 и 18 июля — по 14 человек, а накануне, 19 июля — 15.

По данным штаба, за последние 24 часа в столице выявили 578 новых случаев заражения коронавирусом. Там отметили, что за последний месяц число новых случаев инфицирования в городе сократилось почти на 46%. Половину новых заболевших составляют граждане от 18 до 45 лет.

Всего с начала пандемии в Москве заболели более 234 тыс. человек, выздоровели 170,9 тыс. пациентов.

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Сергей Собянин, сравнивая смертность от COVID-19 в столице и Нью-Йорке, заявил, что в Москве она в пять раз ниже. Он объяснил это тем, что московские власти раньше ввели карантин и лучше подготовили систему здравоохранения. В Нью-Йорке, по информации департамента здравоохранения на 20 июля, умерли 18 787 заразившихся, всего в городе выявлено 218 478 больных.

По словам Собянина, у 60% москвичей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Он выразил надежду, что это защитит большинство жителей столицы, если в Москве осенью наступит вторая волна COVID-19. Мэр признал, что ее риск есть и с мутацией вируса, вызывающего заболевание, он увеличивается.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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