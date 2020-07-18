В Москве за сутки умерли 14 заразившихся COVID-19

У всех умерших была подтверждена пневмония. Общее число жертв заболевания достигло 4299

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за последние сутки скончались 14 пациентов с пневмонией и коронавирусом, передает оперативный штаб. Всего с начала пандемии в городе умерли 4299 заразившихся COVID-19.

Накануне, 17 июля, было зарегистрировано 14 смертей от заболевания, днем ранее скончались 13 человек. Такая смертность от коронавируса в целом соответствует уровню середины апреля.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реальную ситуацию с коронавирусом в столицу скрыть невозможно. «А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — заявил он.

Говоря о смертности от коронавируса, Собянин отметил, что «умерших никуда не спрячешь». «Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто все публикуем. <...>. Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали. Поэтому очень важно давать объективную информацию», — сказал он.