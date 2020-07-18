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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 14 заразившихся COVID-19

У всех умерших была подтверждена пневмония. Общее число жертв заболевания достигло 4299
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве за последние сутки скончались 14 пациентов с пневмонией и коронавирусом, передает оперативный штаб. Всего с начала пандемии в городе умерли 4299 заразившихся COVID-19.

Накануне, 17 июля, было зарегистрировано 14 смертей от заболевания, днем ранее скончались 13 человек. Такая смертность от коронавируса в целом соответствует уровню середины апреля.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, реальную ситуацию с коронавирусом в столицу скрыть невозможно. «А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — заявил он.

Говоря о смертности от коронавируса, Собянин отметил, что «умерших никуда не спрячешь». «Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто все публикуем. <...>. Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали. Поэтому очень важно давать объективную информацию», — сказал он.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Смертность от коронавируса в Москве, по словам Собянина, в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке. Разницу в статистике городов он объяснил тем, что московские власти раньше ввели карантин и лучше подготовили систему здравоохранения. На нее за счет «сглаженного пика» эпидемии в разы удалось сократить максимальные нагрузки, отметил мэр.

Всего в Москве, которая стала эпицентром заболевания, зарегистрировано 232,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в столице выздоровели более 170 тыс. человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, смертность, Москва
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