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Авария с топливом в Норильске ,  
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Ученые предупредили о риске повторения аварии на ТЭЦ «Норникеля»

Спутниковые снимки показали, что с резервуарами рядом с аварийной емкостью на ТЭЦ-3 под Норильском сейчас происходят аналогичные процессы. В мае там произошла масштабная утечка дизтоплива
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Вид на территорию ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива
Вид на территорию ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

На спутниковых снимках можно заметить угрожающее состояние других емкостей рядом с аварийным баком ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норильского никеля»), где в конце мая произошла утечка топлива в грунт и водоемы. Об этом РБК сообщил первый заместитель директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко. Исследование проводят сотрудники его кемеровского филиала вместе со специалистами Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева РАН.

После аварии в кемеровском филиале центра проанализировали состояние территории, где находятся аварийный бак и три другие емкости, а также зоны с пятью другими резервуарами.

Спутниковые снимки показали просевший грунт в районе первого аварийного бака, а также позволили спрогнозировать возможные проблемы еще с одним.

«Предварительный анализ позволяет сделать вывод о наличии быстропротекающих в настоящее время и аналогичных процессах и с другими емкостями в первой зоне расчета», — отметили в ФИЦ ИВТ.

Позже в пресс-службе «Норникеля» РБК сообщили, что бак № 1 отсутствует, на его месте остался только ростверк (верхняя часть свайного фундамента). Бак № 2 пуст, из резервуара № 3 сейчас выкачивают топливо (осталась небольшая часть). Из бака № 4 топливо слили сразу после аварии из-за его близости к аварийному резервуару.

«Норникель» отчитался о трате 6 млрд руб. на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. В грунт и водоемы утекло около 21 тыс. т дизельного топлива. В «Норникеле» утверждали, что у одного из резервуаров внезапно просели фундамент и опоры и у него оторвалось днище. Представитель Ростехнадзора сообщил РБК, что еще в 2017 году ведомство указало на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3 (29 мая разрушился резервуар № 5, утверждал представитель «Норникеля»).

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Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Ущерб от аварии на ТЭЦ Росприроднадзор оценил почти в 148 млрд руб. На очистку водных объектов придется потратить 147,046 млрд руб., а работы на почве обойдутся «Норникелю» в 738,6 млн руб. После этого стоимость акций компании упала на 4%, а ее капитализация сократилась до 2,88 трлн руб. В «Норникеле» оспорят расчеты Росприроднадзора. В компании считают, что они основаны на принципах, которые привели к искажению результатов.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Анна Иванова
Теги: Норильск, Красноярский край, разлив топлива, «Норникель»
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