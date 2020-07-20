Ученые предупредили о риске повторения аварии на ТЭЦ «Норникеля»

Спутниковые снимки показали, что с резервуарами рядом с аварийной емкостью на ТЭЦ-3 под Норильском сейчас происходят аналогичные процессы. В мае там произошла масштабная утечка дизтоплива

Вид на территорию ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

На спутниковых снимках можно заметить угрожающее состояние других емкостей рядом с аварийным баком ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норильского никеля»), где в конце мая произошла утечка топлива в грунт и водоемы. Об этом РБК сообщил первый заместитель директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко. Исследование проводят сотрудники его кемеровского филиала вместе со специалистами Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева РАН.

После аварии в кемеровском филиале центра проанализировали состояние территории, где находятся аварийный бак и три другие емкости, а также зоны с пятью другими резервуарами.

Спутниковые снимки показали просевший грунт в районе первого аварийного бака, а также позволили спрогнозировать возможные проблемы еще с одним.

«Предварительный анализ позволяет сделать вывод о наличии быстропротекающих в настоящее время и аналогичных процессах и с другими емкостями в первой зоне расчета», — отметили в ФИЦ ИВТ.

Позже в пресс-службе «Норникеля» РБК сообщили, что бак № 1 отсутствует, на его месте остался только ростверк (верхняя часть свайного фундамента). Бак № 2 пуст, из резервуара № 3 сейчас выкачивают топливо (осталась небольшая часть). Из бака № 4 топливо слили сразу после аварии из-за его близости к аварийному резервуару.