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Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

Традиционно акция проходит 9 мая, однако в этом году ее пришлось перенести из-за угрозы COVID-19. В качестве возможных альтернатив назывались 26 июля и начало сентября
Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК
Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

Президент России Владимир Путин согласился с предложением о переносе проведения акции «Бессмертный полк» на 2021 год.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин (цитата по ТАСС), прибывший в Керчь, где в понедельник на судостроительном заводе «Залив» проходит церемония закладки новых кораблей.

Во время общения с рабочими завода Путин пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж
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В середине июля стало известно, что организаторы акции «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26 июля, как было намечено ранее. Тогда же народный артист СССР и сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил подумать о переносе мероприятия на 9 мая 2021 года.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, но в этом году из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 ее отложили на неопределенный срок. Ранее Путин предлагал провести шествие 26 июля, когда в России отмечается День ВМФ, вместе с морским парадом.

Лановой предложил перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год
Общество
Фото: Олег Яковлев / РБК

Однако 16 июля на заседании организаторов проекта было принято решение отказаться от шествия 26 июля, так как из-за эпидемии коронавируса участникам пришлось бы использовать маски и перчатки, а также сохранять социальную дистанцию. «Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — заявила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

При этом руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Беcсмертный полк России» Артем Хуторской говорил РБК, что из-за угрозы COVID-19 шествие может быть перенесено на начало сентября.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Бессмертный полк», Владимир Путин
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