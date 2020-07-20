Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год

Традиционно акция проходит 9 мая, однако в этом году ее пришлось перенести из-за угрозы COVID-19. В качестве возможных альтернатив назывались 26 июля и начало сентября

Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

Президент России Владимир Путин согласился с предложением о переносе проведения акции «Бессмертный полк» на 2021 год.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин (цитата по ТАСС), прибывший в Керчь, где в понедельник на судостроительном заводе «Залив» проходит церемония закладки новых кораблей.

Во время общения с рабочими завода Путин пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

В середине июля стало известно, что организаторы акции «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26 июля, как было намечено ранее. Тогда же народный артист СССР и сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил подумать о переносе мероприятия на 9 мая 2021 года.