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Путин перенес акцию «Бессмертный полк» на День ВМФ

На совещании с министром обороны Сергеем Шойгу президент Владимир Путин назначил даты проведения парада Победы и шествия «Бессмертный полк»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Шествие «Бессмертного полка» президент Владимир Путин предложил провести 26 июля, в день ВМФ, вместе с морским парадом. Инициатива прозвучала на совещании президента с министром обороны Сергеем Шойгу, которое прошло в формате видеоконференции.

При этом президент допустил, что акция может быть опять перенесена, если специалисты посоветуют это сделать из-за эпидемической обстановки.

«Хочу сразу сказать: будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки», — сказал Путин.

В то же время Путин выразил надежду, что «все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас».

Путин назначил дату парада Победы
Общество
Фото: Xinhua / ZUMA / ТАСС

На этом же совещании Путин приказал провести парад Победы, отмененный 9 мая, 24 июня. В этот день в 1945 году в Москве прошел парад в честь победы над Германией.

Парад Победы 9 мая в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны президент отменил 16 апреля в связи с эпидемией COVID-19. При этом Путин подчеркнул, что парад обязательно пройдет, но конкретную дату не назвал.

На совещании президент также заявил, что пик эпидемии в России уже пройден. «Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», — сказал глава государства.

О том, что в администрации президента рассматривают 24 июня как дату проведения парада Победы, РБК рассказали четыре источника, близких к Кремлю. По их словам, на этот же день планировалось перенести и всенародное голосование по поправкам в Конституцию. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматривались также дни в начале июля, а для парада Победы — 3 сентября.

На момент подготовки этого материала решение о дате голосования по Конституции объявлено не было.

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
Политика
Информационный плакат к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

С конца марта в России действовал режим нерабочих дней, о его окончании Путин объявил 11 мая. При этом он призвал регионы «не руководствоваться общей калькой» при смягчении требований к самоизоляции, так как эпидемическая ситуация везде разная. 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом, остановив рост количества новых случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: парад, Владимир Путин, «Бессмертный полк»
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