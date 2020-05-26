Путин перенес акцию «Бессмертный полк» на День ВМФ

На совещании с министром обороны Сергеем Шойгу президент Владимир Путин назначил даты проведения парада Победы и шествия «Бессмертный полк»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Шествие «Бессмертного полка» президент Владимир Путин предложил провести 26 июля, в день ВМФ, вместе с морским парадом. Инициатива прозвучала на совещании президента с министром обороны Сергеем Шойгу, которое прошло в формате видеоконференции.

При этом президент допустил, что акция может быть опять перенесена, если специалисты посоветуют это сделать из-за эпидемической обстановки.

«Хочу сразу сказать: будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки», — сказал Путин.

В то же время Путин выразил надежду, что «все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас».