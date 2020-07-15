В «Бессмертном полку» допустили перенос шествия на осень

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Шествие «Бессмертного полка» из-за эпидемиологической ситуации может быть перенесено на осень, однако точное решение еще не принято. Об этом сообщил РБК руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Беcсмертный полк России» Артем Хуторской.

По его словам, во вторник, 16 июля, пройдет заседание движения в полном составе, где будут рассмотрены все аспекты проблемы проведения акции. Хуторской добавил, что был проведен мониторинг всех региональных отделений движения, получена информация из органов санэпиднадзора, и от местных органов исполнительной власти о ситуации в регионах. После изучения доклада центральным штабом во вторник будет принято решение о дате шествия, добавил он.

«Наверняка будет перенесено, но 26 число все равно будет рассматриваться. Лично мое мнение, вряд ли санитарная обстановка в стране за две недели может сильно измениться, поэтому мы не можем исключать переноса шествия на осень», — сказал Хуторской.

Ранее Хуторской рассказал РБК, что окончательного решения по проведению акции «Бессмертный полк» 26 июля пока не принято. При этом движение было готово подать заявку на проведения акции в этот день.

По данным трех источников «Ведомостей», новой датой шествия может стать 2 сентября.