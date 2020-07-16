Лановой предложил перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год

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Организаторам шествия «Бессмертного полка» следует подумать о переносе мероприятия на следующий год. Об этом заявил народный артист СССР и сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой на заседании 16 июля.

По его словам, отдаление от 9 мая, когда традиционно проходил «Бессмертный полк», приводит к появлению вопросов о дате, которая сможет сплотить миллионы участников шествия по всему миру.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — сказал Лановой.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в России президент Владимир Путин предложил перенести «Бессмертный полк» с 9 мая на 26 июля — День Военно-Морского флота.