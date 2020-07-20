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Дело губернатора Фургала ,  
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Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах

Арестованный глава Хабаровского края Сергей Фургал узнал о протестах в регионе от лидера ЛДПР. Фургала проверяли по делу об убийствах еще в нулевые; свое дело он связывает с желанием сместить его с должности, сообщил его защитник

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал адвокат Фургала Борис Кожемякин.

«Сторона защиты и я как адвокат не доводили до него сведений о проходящих шествиях, демонстрациях и тех событиях, о которых каждый гражданин России знает из средств массовой информации. Но тем не менее во время судебного заседания, во время нашего телевизионного свидания Сергей Иванович сказал, что он получил телеграмму от Владимира Вольфовича Жириновского. Он не пересказывал подробно ее содержание, мы его не знаем. Но мы поняли, что он знает о происходящих выступлениях, и он высказал свое отношение», — сообщил адвокат.

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Фургал «благодарит жителей Хабаровска за такое доверительное к нему отношение, но вместе с тем как губернатор — а он до настоящего времени еще действующий губернатор, несмотря на свое сложное положение — и как государственный чиновник, он не одобряет этих массовых выступлений и считает, что все публичные выступления должны строго соответствовать действующему законодательству. Это такая его принципиальная позиция», — рассказал Кожемякин, добавив, что, учитывая «строгую изоляцию» Фургала он не мог оказать никакого влияния на протесты.

Губернатору вменяется покушение на организацию заказного убийства (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК). Спустя неделю после его ареста СКР официально сообщил, что речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского. Преступления были совершены в 2004-2005 годах.

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«Лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников. Тем не менее в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала», — говорила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Проверка в отношении Фургала велась еще в нулевые, согласился Кожемякин. «К такого рода преступлениям приковано особое внимание следственных органов, дела были в поле зрения генеральной прокуратуры, в составе которой был тогда следственный аппарат. Фамилия Сергея Ивановича была в поле зрения правоохранительных органов, он проверялся. Как глубоко, как тщательно — трудно судить и преждевременно, но там фигурировала фамилия Фургала и других лиц. Но в конечном итоге принималось решение о приостановке следствия за невозможностью установить подозреваемого», — рассказал адвокат.

Фургал не признает вину. Отвечая на вопрос РБК о возможных инициаторах его ареста, Кожемякин заявил: »[Фургал] очень аккуратно на эту тему высказался, речь не идет о точных диагнозах. Он полагает, что есть определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности. И мотивация всего произошедшего из этого исходит».

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Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля, в основе его дела — показания четверых лиц, сообщал СКР.  Это в том числе его бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков и бывший помощник Фургала в Госдуме Андрей Карепов.

Фургал — один из семи глав регионов от оппозиционных партий и один из троих представителей ЛДПР среди губернаторов. После задержания Фургала в Хабаровске уже более недели проходят масштабные акции протеста с десятками тысяч участников.

Авторы: Маргарита Алехина, Павел Демидович
Теги: Сергей Фургал, Хабаровский край, ЛДПР, Владимир Жириновский
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