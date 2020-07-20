Адвокат рассказал о телеграмме Фургалу от Жириновского о протестах

Арестованный глава Хабаровского края Сергей Фургал узнал о протестах в регионе от лидера ЛДПР. Фургала проверяли по делу об убийствах еще в нулевые; свое дело он связывает с желанием сместить его с должности, сообщил его защитник

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому предъявлено обвинение в организации нескольких заказных убийств, получил информацию о масштабных акциях протеста в регионе из телеграммы, которую ему в СИЗО направил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал адвокат Фургала Борис Кожемякин.

«Сторона защиты и я как адвокат не доводили до него сведений о проходящих шествиях, демонстрациях и тех событиях, о которых каждый гражданин России знает из средств массовой информации. Но тем не менее во время судебного заседания, во время нашего телевизионного свидания Сергей Иванович сказал, что он получил телеграмму от Владимира Вольфовича Жириновского. Он не пересказывал подробно ее содержание, мы его не знаем. Но мы поняли, что он знает о происходящих выступлениях, и он высказал свое отношение», — сообщил адвокат.

Фургал «благодарит жителей Хабаровска за такое доверительное к нему отношение, но вместе с тем как губернатор — а он до настоящего времени еще действующий губернатор, несмотря на свое сложное положение — и как государственный чиновник, он не одобряет этих массовых выступлений и считает, что все публичные выступления должны строго соответствовать действующему законодательству. Это такая его принципиальная позиция», — рассказал Кожемякин, добавив, что, учитывая «строгую изоляцию» Фургала он не мог оказать никакого влияния на протесты.