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Дело губернатора Фургала ,  
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Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края

По словам лидера ЛДПР, соответствующий указ будет подписан в понедельник, 20 июля, врио губернатора станет представитель партии. В Кремле ранее заявили, что решения об отставке действующего главы региона Сергея Фургала пока нет
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В понедельник днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора», — сказал он. По словам Жириновского, им, как ему сообщили, станет представитель ЛДПР, другие кандидатуры «вроде бы не рассматриваются».

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
Политика
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Отвечая на вопрос о том известна ли ему фамилия нового врио, Жириновский заявил: «Нет, конечно».

«Но если суд не найдет достаточных оснований для приговора, Фургал будет освобожден и мы будем настаивать, чтобы он имел право вернуться к своей должности», — добавил он.

13 июля зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов заявил, что партия определилась с кандидатами на должность главы региона, если указ об отставке Фургала, также члена ЛДПР, будет подписан. Речь идет о председателе комитета Госдумы по спорту Михаиле Дегтяреве, председателе думского комитета по экономике и предпринимательству Сергее Жигареве и депутате Андрее Андрейченко. По словам Черкасова, рассматривались кандидатуры, «знакомые с промышленностью и Дальним Востоком».

Новый митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
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Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения об отставке Фургала пока не принято. По его словам, Владимир Путин Путин руководствуется докладами следствия о ходе расследования в отношении губернатора и информацией о ситуации в Хабаровском крае. В то же время Песков добавил, что регион не может долго оставаться без исполняющего обязанности руководителя.

На Дальнем Востоке прошли митинги в поддержку Фургала
Общество
Жители города во время митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал возглавляет Хабаровский край с 2018 года. 9 июля губернатора задержали по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группировки в период с 2004 по 2005 год, в тот же день его доставили в Москву. Басманный суд арестовал Фургала до 9 сентября, сам он вину отрицает.

Больше недели в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и других городах проходят митинги и шествия в поддержку губернатора. Участники требуют честного суда для Сергея Фургала. 18 июля в Хабаровске, по оценкам администрации города, на улицы вышли до 10 тыс. человек, по данным местных СМИ — от 15 тыс. до 30 тыс.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Хабаровский край, Владимир Жириновский, Сергей Фургал
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