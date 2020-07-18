Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края

По словам лидера ЛДПР, соответствующий указ будет подписан в понедельник, 20 июля, врио губернатора станет представитель партии. В Кремле ранее заявили, что решения об отставке действующего главы региона Сергея Фургала пока нет

Владимир Жириновский (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В понедельник днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора», — сказал он. По словам Жириновского, им, как ему сообщили, станет представитель ЛДПР, другие кандидатуры «вроде бы не рассматриваются».

Отвечая на вопрос о том известна ли ему фамилия нового врио, Жириновский заявил: «Нет, конечно».

«Но если суд не найдет достаточных оснований для приговора, Фургал будет освобожден и мы будем настаивать, чтобы он имел право вернуться к своей должности», — добавил он.