Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ дали шесть лет колонии-поселения

Суд назначил пилоту сгоревшего в 2019 году в Шереметьево SSJ шесть лет колонии-поселения

В мае 2019 года самолет «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вернулся в аэропорт вылета. При посадке он трижды ударился о ВПП и загорелся, погиб 41 человек. Пилот заявлял о неисправности лайнера, в СК это отвергли

Денис Евдокимов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Суд назначил шесть лет колонии-поселения Денису Евдокимову, командиру экипажа SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево в 2019 году, сообщает Следственный комитет. С него взыскали 2,5 млн руб. в пользу двух потерпевших и запретили на три года занимать должность пилота самолета. Это подтвердили РБК в Химкинском городском суде Московской области.

Такого же срока для Евдокимова требовало гособвинение. Пилота признали виновным по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

Авиакатастрофа с самолетом «Аэрофлота» произошла 5 мая 2019 года. Он вылетел из Москвы в Мурманск, но через несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в Шереметьево из-за технических неисправностей. При посадке самолет три раза ударился о ВПП и загорелся; погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Следственный комитет заявил, что к катастрофе привели действия Евдокимова. В отчете МАК говорилось, что командир оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления; впоследствии управление «носило импульсивный характер».

Евдокимов вину не признал и называл причиной происшествия несоответствие самолета нормам летной годности. СК эту версию отверг, заявив, что лайнер «адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота». Множество жертв подсудимый и его защитник объяснили неправильными действиями погибшего бортпроводника, открывшего заднюю дверь пассажирского салона. По мнению Евдокимова, появившаяся между двумя открытыми люками воздушная тяга раздула пламя и распространила по всему пассажирскому салону.