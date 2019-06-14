МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Из документов расследования следует, что командир корабля оценил ситуацию как штатную, несмотря на то, что лайнер потерял автоматическое управление и у него были проблемы со связью

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

В МАК отметили, что в отчете представлена предварительная информация, которая в дальнейшем может быть уточнена. Документ содержит фактическую информацию о том, как проходил полет, данные с наземных и бортовых средств контроля, а также результаты проведенных исследований.

Как следует из отчета, командир корабля оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. В 15:12 мск он объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается в аэропорт вылета, сказав: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся».

В это время диспетчер дал разрешение на снижение высоты до 900 м, после чего командиру воздушного судна надо было развернуться.

«На запрос диспетчера: «...какая-нибудь помощь необходима будет?» экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно», — отмечается в отчете.