Прокурор попросил дать пилоту сгоревшего в Шереметьево Superjet 6 лет

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Пилота сгоревшего в 2019 году в аэропорту Шереметьево самолета Superjet-100 Дениса Евдокимова нужно приговорить к сроку 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. С такой позицией выступил в Химкинского городском суде государственный обвинитель.

Он попросил признать пилота виновным по ч. 3 ст. 263 УК, передает ТАСС. По этой статье может грозить наказание в размере до 7 лет лишения свободы.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла в Шереметьево в мае 2019 года. Лайнер вылетел из столичного аэропорта в Мурманск. Через некоторое время после вылета в него попала молния, что привело к сбою электроники и проблемам с радиосвязью. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При аварийной посадке у лайнера надломились стойки шасси, в результате чего он загорелся. Из-за возникшего пожара погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Сам Евдокимов говорил, что причиной произошедшего стало несоответствие самолета нормам летной годности. «Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы», — заявил пилот.

В отчете МАК говорилось, что при посадке лайнер три раза ударился о взлетно-посадочную полосу из-за повышенной нагрузки на переднюю опору шасси с большой вертикальной скоростью. Первый удар был с нагрузкой 2,55g, второй — 5,85g, третий — более 5g. Расчетная нагрузка в самолете, после которой он начинает разваливаться, — 3,75g. Нормальная посадка совершается при нагрузке до 2g.



При третьем ударе о полосу стойки шасси подломились, произошло разрушение конструкции крыла, а самолет продолжал двигаться по земле на мотогондолах — отсеках, в которых устанавливаются двигатели, — и хвостовой части фюзеляжа.