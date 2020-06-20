Пандемия коронавируса , 20 июн, 14:15
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Путин заявил о сведении до минимума потерь от COVID благодаря врачам
Врачи, боровшиеся с коронавирусом, свели до минимума потери от COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Он поблагодарил медиков и назвал их настоящими героями.
Президент также напомнил о выплатах медицинским сотрудникам, которые напрямую работают с коронавирусом. Для врачей — 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) — 50 тыс., а для младшего медперсонала — 25 тыс. руб.
«Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда освобождены от налога на доходы физических лиц», — сказал Путин.
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