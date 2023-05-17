Ватикан призвал к «справедливому и окончательному миру» на Украине

Госсекретарь Ватикана на выступлении на саммите Совета Европы призвал европейских лидеров проявить «созидательные усилия для мира» на Украине и напомнил о страданиях людей

Пьетро Паролин (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Настал момент предпринять действия для достижения «справедливого и окончательного мира» на Украине, заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, выступая в Рейкьявике на саммите Совета Европы.

Кардинал призвал европейских лидеров проявить «созидательные усилия для мира» на Украине и напомнил об украинском народе, который «страдает и умирает».

«Настало время принять меры и установить окончательный и справедливый мир на Украине и во всех других так называемых серых зонах Европы», — сказал он и отметил, что Святой Престол делает все возможное для достижения мира в Европе и во всем мире.

В Совет Европы входит 46 государств, эта организация является полностью самостоятельной и не входит в систему Евросоюза, объединяющего сейчас 27 стран. Всего в истории Совета Европы было четыре встречи на высшем уровне: в 1993 году в Вене, в 1997 году в Страсбурге, в 2005 году в Варшаве и сейчас.

После начала российской спецоперации на Украине папа римский Франциск неоднократно призывал стороны к переговорам и выражал готовность стать гарантом мира на Украине. В октябре понтифик попросил президента России Владимира Путина «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире».

В начале мая Франциск сообщил, что Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине. «Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас миссия находится в процессе, но она еще не является публичной. Когда это станет достоянием общественности, я расскажу о ней», — сказал он.



Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Ватикана конкретных предложений о мирном урегулировании на Украине. Зеленский во время своего визита в Рим 13 мая сообщил, что Киев не нуждается в посредниках при переговорах с Москвой, основой диалога должна стать предложенная им «формула мира».

«Формулу мира» Зеленский представил в ноябре прошлого года. Всего президент Украины перечислил десять условий, среди которых, помимо прочего, предоставление Украине гарантий безопасности, а также вывод российских войск и прекращение боевых действий. Кремль подчеркивал, что Украина при переговорах должна учитывать «ситуацию де-факто и новые реалии».