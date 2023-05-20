В Грузии задержали протестующих у отеля с «гостями из России»

Протестующие потребовали, чтобы россияне покинули гостиницу «Озеро Кварели», они также закидали яйцами несколько прибывших в отель микроавтобусов и вступили в перепалку с полицейскими

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Сотрудники МВД Грузии задержали 16 человек во время акции у гостиницы «Кварлис тба» («Озеро Кварели», расположена в регионе Кахетия на востоке страны), где, как утверждали протестующие, находились «гости из России», передает телеканал «Рустави 2».

Акция протеста началась на фоне информации о том, что в отеле состоится свадьба одного из членов семьи главы МИД России Сергея Лаврова и там находится его дочь Екатерина Винокурова, пишет издание «Интерпресс». О том, что она заселилась в отель, сообщал телеканал Mtavari Arkhi.

Администрация гостиницы заявила, что постояльцы с фамилией Лавров не регистрируются и не регистрировались ранее. «К сожалению, СМИ распространяют информацию, не соответствующую действительности», — говорится в сообщении.

«Интерпресс» отмечает, что словесная перепалка между полицейскими и протестующими началась после того, как на территорию отеля въехали несколько микроавтобусов. Участники акции забросали их яйцами и кричали: «Русским нет места в Грузии», передает «Грузия Online». Протестующие также требовали, чтобы российские граждане покинули территорию гостиницы, пишет издание.

Акцию у гостиницы прокомментировал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он призвал воздержаться от провокаций и заявил, что «в Грузии нет места ксенофобии». «Мы заранее делали прогноз, что с приближением туристического сезона обязательно начнется новая волна ксенофобской кампании, и то, что мы прогнозировали, сбылось», — сказал он.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что получила обещание от МВД, что свадьба в гостинице не состоится. Люди, которые там собрались, уехали, добавила она.

РБК направил запрос в департамент общественных связей МВД Грузии.

Президент России Владимир Путин с 15 мая отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией и визовый режим для грузинских граждан. В Кремле назвали это решением «гуманитарного характера». С российской стороны разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси получили «Азимут» и Red Wings, с грузинской — Georgian Airways. Первый рейс по этому направлению был выполнен 19 мая.

Возобновление рейсов будет способствовать связям граждан Грузии с родиной, заявляли в грузинском правительстве. Там также выражали уверенность, что восстановление авиасообщения с Россией не повлияет на отношения Тбилиси с ЕС.

Решение Москвы о возобновлении прямого авиасообщения и отмене виз раскритиковала президент Грузии (назвав это «провокацией») и грузинская оппозиция. Члены партии «Единое национальное движение» 10 мая организовали митинг у здания грузинского МИДа. Акция состоялась и в аэропорту Тбилиси, куда прилетел первый рейс из Москвы; протестующих задержали.