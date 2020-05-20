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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России

По данным китайских экспертов, развитие симптомов болезни теперь требует более одной-двух недель. А это увеличивает риск заражения COVID-19 других людей до того, как носитель недуга будет выявлен
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей. Генетическое исследование выделенного у больных в этом регионе вируса показало его сходство с образцами вируса из России, заявил один из ведущих китайских реаниматологов Китая Цю Хайбо.

По его словам, у больных COVID-19 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян и соседней с ней провинцией Цзилинь болезнь протекает иначе, чем ранее в Ухане. По данным китайских экспертов, развитие симптомов болезни теперь требует более одной-двух недель, что увеличивает риск заражения COVID-19 других людей до того, как носитель недуга будет выявлен.

«Увеличение продолжительности периода, в течение которого у зараженных пациентов не проявляется никаких симптомов, создало очаги инфекции в семьях», — сказал Цю Хайбо. Кроме того, по его словам, у пациентов в Хэйлунцзяне и Цзилини дольше продолжается и сама болезнь, вызывающий COVID-19 вирус обнаруживается в их организмах дольше, чем было в Ухане.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Цю Хайбо также отметил, что врачи заметили и разницу в воздействии, которое вирус оказывает на заболевших. Если у больных в Ухане чаще развивалось полиорганное поражение сердца, почек и кишечника, то у больных на северо-востоке Китая страдают в первую очередь легкие.

Что стало причиной изменений — мутация вируса или то, что китайские врачи теперь имеют возможность более тщательно следить за развитием болезни у пациентов, — пока неизвестно.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, с 11 марта в стране выявлено 1622 случая завоза COVID-19 из других стран и более двухсот случаев локальной передачи вируса. Во вторник, 19 мая, в провинции Цзилинь было выявлено четыре новых случая заражения COVID-19, в пострадавших от болезни населенных пунктах ограничено передвижение населения и введены другие жесткие меры. Так, например, в городе Шулань с населением около 700 тыс. человек жителям некоторых районов запрещено выходить на улицу, в других же районах каждой семье разрешено раз в два дня отправлять одного человека за покупками.

Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцев
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Фото: Zhang Nan / Xinhua / AP

«Люди не должны предполагать, что пик эпидемии миновал, или снижать свою бдительность. Вполне возможно, что эпидемия будет продолжаться долго», — цитирует Bloomberg выступление по государственному телевидению старшего врача-инфекциониста У Аньхуа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В России за последние сутки выявлено 8764 новых случая заражения COVID-19, что стало минимальным показателем с 1 мая, а число выздоровевших за сутки впервые превысило число заболевших — врачи выписали 9262 человека. Общее число заражений в России превысило 308,7 тыс., умерли 2972 человека, в том числе 135 за последние сутки.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Китай
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