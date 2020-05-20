В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России

По данным китайских экспертов, развитие симптомов болезни теперь требует более одной-двух недель. А это увеличивает риск заражения COVID-19 других людей до того, как носитель недуга будет выявлен

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Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей. Генетическое исследование выделенного у больных в этом регионе вируса показало его сходство с образцами вируса из России, заявил один из ведущих китайских реаниматологов Китая Цю Хайбо.

По его словам, у больных COVID-19 в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян и соседней с ней провинцией Цзилинь болезнь протекает иначе, чем ранее в Ухане. По данным китайских экспертов, развитие симптомов болезни теперь требует более одной-двух недель, что увеличивает риск заражения COVID-19 других людей до того, как носитель недуга будет выявлен.

«Увеличение продолжительности периода, в течение которого у зараженных пациентов не проявляется никаких симптомов, создало очаги инфекции в семьях», — сказал Цю Хайбо. Кроме того, по его словам, у пациентов в Хэйлунцзяне и Цзилини дольше продолжается и сама болезнь, вызывающий COVID-19 вирус обнаруживается в их организмах дольше, чем было в Ухане.

Цю Хайбо также отметил, что врачи заметили и разницу в воздействии, которое вирус оказывает на заболевших. Если у больных в Ухане чаще развивалось полиорганное поражение сердца, почек и кишечника, то у больных на северо-востоке Китая страдают в первую очередь легкие.