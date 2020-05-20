В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Снижение темпов распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19 свидетельствует о том, что ситуация в стране перешла в «фазу стабилизации». Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Однако, по ее словам, необходимо добиваться дальнейшего снижения числа новых заражений, так как до полной победы над болезнью еще далеко.
«Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути», — сказала Вуйнович.
Представитель ВОЗ отметила, что для сохранения позитивной тенденции на спад числа заражений критически важно продолжать соблюдать введенные для борьбы с болезнью ограничения.
«Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции», — отметила она.