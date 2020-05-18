Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вынудила китайские власти ввести строгие меры изоляции на северо-востоке страны. По оценкам Bloomberg, под новый карантин попали более 100 млн человек

Фото: Zhang Nan / Xinhua / AP

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Несмотря на то что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. «Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», — пишет агентство.

Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь и ее центр с одноименным названием, «который подвергся такой же строгой блокировке, как и большая часть Китая в феврале и марте».

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

О вспышке инфекции в провинции Цзилинь (34 новых зараженных) сообщает также китайская South China Morning Post (SCMP). По данным издания, власти полностью заблокировали город Шулань, находящийся в провинции. Газета также подтверждает данные о частичной блокировке города Цзилинь, которая была введена на прошлой неделе. В провинцию была отправлена правительственная комиссия во главе с вице-премьером правительства. Шесть местных высокопоставленных чиновников были уволены, включая главу городского комитета коммунистической партии в Шулане и главу городской комиссии по здравоохранению.