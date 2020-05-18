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Пандемия коронавируса ,  
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Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вынудила китайские власти ввести строгие меры изоляции на северо-востоке страны. По оценкам Bloomberg, под новый карантин попали более 100 млн человек
Фото: Zhang Nan / Xinhua / AP
Фото: Zhang Nan / Xinhua / AP
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Несмотря на то что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. «Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», — пишет агентство.

Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь и ее центр с одноименным названием, «который подвергся такой же строгой блокировке, как и большая часть Китая в феврале и марте».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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О вспышке инфекции в провинции Цзилинь (34 новых зараженных) сообщает также китайская South China Morning Post (SCMP). По данным издания, власти полностью заблокировали город Шулань, находящийся в провинции. Газета также подтверждает данные о частичной блокировке города Цзилинь, которая была введена на прошлой неделе. В провинцию была отправлена правительственная комиссия во главе с вице-премьером правительства. Шесть местных высокопоставленных чиновников были уволены, включая главу городского комитета коммунистической партии в Шулане и главу городской комиссии по здравоохранению.

В городе введена строгая блокировка, выходить из дома раз в два дня на два часа для покупок разрешается только одному человеку на семью. Закрыты въезды и выезды не только из Шуланя, но и из близлежащих городов и поселков, в городе выставлено оцепление.

В статье SCMP нет данных, сколько всего китайцев на северо-востоке страны попали под новые меры изоляции и сколько продлится карантинный режим.

В Китае за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото: Getty Images

По данным китайской комиссии по здравоохранению, за 17 мая в стране было зарегистрировано семь новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в стране с начала эпидемии, по официальным данным, заразились 82 954 человека, в 4634 случаях была зафиксирован летальный исход болезни.

Ухань стал первым китайским городом, где началась вспышка коронавирусной инфекции. Строгие меры изоляции были введены в городе с конца января. 19 марта власти впервые отчитались об отсутствии новых случаев заражения за сутки, и ограничения стали постепенно снимать, в начале апреля с городом возобновилось транспортное сообщение. С 7 мая в Ухане отменили последние ограничения — дети пошли в школы.

В Ухане открылись школы. Фоторепортаж
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Китай, эпидемия
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