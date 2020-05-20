В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. Общее количество жертв выросло до 2972 человек, сообщает оперативный штаб. Наибольшее количество умерших последний раз регистрировали 16 мая. Тогда в стране скончались 119 человек.

Всего в России зарегистрировали 308,7 тыс. зараженных. За последние сутки в стране выявили 8764 новых случая.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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