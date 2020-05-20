Пандемия коронавируса , 20 мая, 10:45
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В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. Общее количество жертв выросло до 2972 человек, сообщает оперативный штаб. Наибольшее количество умерших последний раз регистрировали 16 мая. Тогда в стране скончались 119 человек.
Всего в России зарегистрировали 308,7 тыс. зараженных. За последние сутки в стране выявили 8764 новых случая.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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