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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о снижении числа заражений до уровня месячной давности

Однако, по словам Собянина, на новые данные можно смотреть «как с положительной точки зрения, так и как на тревожные цифры»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Число вновь выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве сократилось до уровня месячной давности. Об этом на прошедшем в среду в режиме видеоконференции заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Цифры, которые мы имеем на 20 мая, примерно такие же, какие были на 20 апреля, в 20-х числах апреля. И это, конечно, определенный тренд, уже такой закрепившийся тренд», — сказал Собянин (трансляцию вел телеканал РБК).

За последние сутки в Москве выявлено 2699 случаев заражения COVID-19, 20 апреля власти столицы сообщали о выявлении в городе за сутки 2026 случаев заражения. В последующие дни число выявляемых заражений росло и 7 мая превысило 6,7 тыс.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Однако, по словам Собянина, на новые данные можно смотреть «как с положительной точки зрения, так и как на тревожные цифры».

«Сегодня выявлено 2,7 тыс. вновь заболевших по ПЦР-тестам. Много это или мало? Мы с вами как раз принимали самые жесткие меры по ограничениям, исходя из этих цифр. А сегодня, исходя из этих же цифр, принимаем меры послабления, потому что видим динамику. Но сами по себе эти цифры очень высокие», — сказал Собянин, напомнив, что в Китае из-за примерно 40 недавно выявленных случаев объявили «жесточайший карантин».

Собянин предупредил, что в сложившейся ситуации власти в России должны внимательно смотреть за происходящим и действовать аккуратно. Мэр Москвы особо отметил, что в больницах столицы по-прежнему много больных COVID-19, что «генерирует высокую смертность». Только за последние сутки в Москве умерли от COVID-19 75 человек.

«Когда мы будем планировать будущие наши шаги, нам не надо забывать, что мы находимся все равно на высокой стадии заболеваемости... Не дай бог, чтобы мы снова стали отрастать по заболеваемости», — сказал Собянин.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За последние сутки в России выявлено 8764 новых случая заражения COVID-19, что стало минимальным показателем с 1 мая, а число выздоровевших за сутки впервые превысило число заболевших — врачи выписали 9262 человека. Общее число заражений в России превысило 308,7 тыс., умерли 2972 человека, в том числе 135 за последние сутки.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва
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