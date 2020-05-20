Собянин заявил о снижении числа заражений до уровня месячной давности

Однако, по словам Собянина, на новые данные можно смотреть «как с положительной точки зрения, так и как на тревожные цифры»

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Число вновь выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве сократилось до уровня месячной давности. Об этом на прошедшем в среду в режиме видеоконференции заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Цифры, которые мы имеем на 20 мая, примерно такие же, какие были на 20 апреля, в 20-х числах апреля. И это, конечно, определенный тренд, уже такой закрепившийся тренд», — сказал Собянин (трансляцию вел телеканал РБК).

За последние сутки в Москве выявлено 2699 случаев заражения COVID-19, 20 апреля власти столицы сообщали о выявлении в городе за сутки 2026 случаев заражения. В последующие дни число выявляемых заражений росло и 7 мая превысило 6,7 тыс.

Однако, по словам Собянина, на новые данные можно смотреть «как с положительной точки зрения, так и как на тревожные цифры».