Путин назвал причину тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане

Число тяжелобольных в Дагестане растет, увеличивается число смертей, в том числе и среди медиков. Причиной этого Путин счел то, что люди пытаются занимаются самолечением и слишком поздно обращаются к врачам

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Причинами большого числа смертей от коронавирусной инфекции в Дагестане стали попытки самолечения и слишком позднее обращение к врачам. Об этом в ходе видеоконференции с представителями общественности республики заявил президент Владимир Путин.

«Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, по оценкам специалистов основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому», — сказал президент.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в республике «складывается сейчас непросто». «Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников», — оценил он сложившуюся картину.

По последним официальным данным, Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных: всего в республике выявлено 3460 случаев заболевания. От коронавируса в регионе умерли 29 человек, по этому показателю он находится на восьмом месте. С учетом того, что в республике живут немногим менее 3 млн человек, Дагестан находится на 26-м месте по показателю числа смертей на 100 тыс. человек и на 34-м — по числу зараженных на 100 тыс. человек.

Именно параметр числа зараженных на 100 тыс. человек главный санитарный врач России Анна Попова ранее называла корректным для сравнения ситуации в различных регионах.