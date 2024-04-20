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В центре Балашихи киллер застрелил бизнесмена

Киллер пять раз выстрелил в предпринимателя в упор, а затем скрылся с места преступления. СК возбудил дело по факту убийства и незаконного оборота оружия
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В центре Балашихи обнаружили тело застреленного мужчины 1963 года рождения, ведутся розыск и мероприятия по установлению личности убийцы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области в телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, мужчину застрелил киллер, одетый во все черное, он ждал жертву около получаса. Убитый — 60-летний владелец магазина. Когда предприниматель подъехал к магазину, убийца подбежал и сделал пять выстрелов в упор, затем скрылся с места преступления.

Управление Следственного комитета по области возбудило дело по факту убийства предпринимателя и незаконного оборота оружием (ч. 1 ст. 105 и ст. 222 Уголовного кодекса).

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В середине апреля на парковке в Москве возник конфликт между водителем и местным жителем, закончившийся убийством. Один мужчина припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда, другой сделал ему замечание. В ответ водитель начал бить москвича руками и ногами, а затем ударил ножом в живот, в результате того госпитализировали. Пострадавший умер в больнице от полученных ран, водитель скрылся.

По данным СК, убийца — Шахин Аббасов. После нападения преступник несколько раз менял автомобили, в одном из них нашли пистолет и нож. В квартире Аббасова в ходе обыска нашли 44 млн руб. и $300 тыс. наличными.

Полицейским удалось задержать подозреваемого и допросить. Вместе с ним задержали еще двух человек. Всех доставят в Москву из Ростовской области, где их задержали.

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Балашиха Московская область убийство МВД
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