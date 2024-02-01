В Махачкале убили бойца смешанных единоборств из школы Нурмагомедова

Нападавший несколько раз выстрелил в Магомедрасула Мутаева возле подъезда дома бойца в Махачкале и скрылся. В МВД сообщили, что личность подозреваемого установлена

В Махачкале возле подъезда дома убили бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства по физической культуре и спорту Дагестана. Промоутерская компания AMC Fight Nights также опубликовала сообщение о смерти бойца на своей странице «Вконтакте».

По данным источника РЕН ТВ, когда Мутаев подъехал к своему дому, в него выстрелили не менее шести раз, затем нападавший скрылся. Mash пишет, что одна из пуль попала в голову Мутаеву, он скончался до прибытия в больницу.

В управлении МВД по Дагестану сообщили, что информация о выстрелах поступила в полицию в 22:30 по местному времени. Оперативники выехали на место происшествия, личность подозреваемого установлена.

Мутаеву было 20 лет, он занимался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает «Спорт-Экспресс».

Как пишет Mash, на Мутаева ранее уже совершали покушение, нападавший стрелял в него, но не попал. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что у семьи спортсмена «конфликт с соседями».