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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава выразил надежду на начало спада эпидемии COVID к лету

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости еще впереди.
Михаил Мурашко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 станет легче к лету. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать. Дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — ответил министр на вопрос «Когда начнем выздоравливать?»

Мурашко напомнил, что больные COVID-19 выздоравливают и сейчас, и заверил, что медикам не меньше, чем всем остальным, хочется вернуться к нормальной жизни.

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«Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны», — отметил Мурашко. По его словам, российский опыт борьбы с распространением COVID-19 активно изучается во всем мире

На прошедшем в понедельник совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране президент России Владимир Путин предупредил, что пик заболеваемости еще впереди.

«Ситуация остается сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет, и не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой. Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло», — подчеркнул глава государства.

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8 апреля Путин заявил, что определяющими для развития ситуации с COVID-19 станут ближайшие две-три недели.

«Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — сообщил президент.

Ранее Путин утверждал, что что победить коронавирус, возможно, удастся меньше чем за два-три месяца, однако позднее признал, что ситуация в России осложняется.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Минздрав
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