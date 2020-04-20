Глава Минздрава выразил надежду на начало спада эпидемии COVID к лету

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости еще впереди.

Михаил Мурашко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 станет легче к лету. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать. Дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — ответил министр на вопрос «Когда начнем выздоравливать?»

Мурашко напомнил, что больные COVID-19 выздоравливают и сейчас, и заверил, что медикам не меньше, чем всем остальным, хочется вернуться к нормальной жизни.

«Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны», — отметил Мурашко. По его словам, российский опыт борьбы с распространением COVID-19 активно изучается во всем мире