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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова сообщила о 285 очагах заболевания COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голиков заверила, что власти предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение болезни из этих очагов и внутри них
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России превысило 47 тыс., за последние сутки число больных выросло на 10%, в том числе в Москве — на 8,3%, в Московской области — на 12,4%, а в остальной России — на 12%, заявила на проходящем в понедельник в режиме видеоконференции совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке вице-премьер Татьяна Голикова.

Она предупредила, что, хотя эпидемиологическая ситуация в регионах отстает от московской на две-три недели, уже сейчас темпы роста числа заражений превышают средние темпы их увеличения в Москве.

«Это маленькие числа пока, но те темпы, которые сегодня есть, должны заставить задуматься руководителей регионов», — пояснила Голикова, призвав выявлять очаги заболевания.

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«На начало сегодняшнего дня в Российской Федерации зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и которые являются заболевшими, 4704. Конечно, основной удельный вес занимают медицинские организации, но, кроме того, есть и стационарные организации социального обслуживания и прочие организации», — сообщила вице-премьер.

По словам Голиковой, власти предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение болезни из этих очагов и внутри них.

«Наибольшее количество заболевших из-за того, что есть очаги, это Республика Коми, Республика Саха-Якутия, Мурманская область», — уточнила Голикова.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Вице-премьер пояснила, что средний возраст зараженных COVID-19 в России составляет сейчас 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Доля детей и подростков до 17 лет составляет 7,6%, а доля лиц в возрасте 65 лет и старше — около 15%, что меньше, чем в других странах.

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Фотогалерея 

За последние сутки в России выявлено 4268 новых случаев заражения COVID-19, 44 человека умерли. На совещании в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости еще не пройден.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова
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