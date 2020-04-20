Голикова сообщила о 285 очагах заболевания COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голиков заверила, что власти предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение болезни из этих очагов и внутри них

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России превысило 47 тыс., за последние сутки число больных выросло на 10%, в том числе в Москве — на 8,3%, в Московской области — на 12,4%, а в остальной России — на 12%, заявила на проходящем в понедельник в режиме видеоконференции совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке вице-премьер Татьяна Голикова.

Она предупредила, что, хотя эпидемиологическая ситуация в регионах отстает от московской на две-три недели, уже сейчас темпы роста числа заражений превышают средние темпы их увеличения в Москве.

«Это маленькие числа пока, но те темпы, которые сегодня есть, должны заставить задуматься руководителей регионов», — пояснила Голикова, призвав выявлять очаги заболевания.

«На начало сегодняшнего дня в Российской Федерации зарегистрировано 285 очагов заболевания с количеством граждан, которые там находятся под наблюдением и которые являются заболевшими, 4704. Конечно, основной удельный вес занимают медицинские организации, но, кроме того, есть и стационарные организации социального обслуживания и прочие организации», — сообщила вице-премьер.