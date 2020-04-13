Как в мире строят временные госпитали для больных COVID-19. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13:14
Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 16:06  Голикова заявила об отставании регионов от Москвы по заражению на месяц Общество, 16:01 Путин предложил создать федеральный резерв средств защиты и лекарств Общество, 15:57 Исполнительный директор СБР заявил о задержках зарплаты в организации Спорт, 15:54 Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц Общество, 15:51 Лукашенко заявил об отсутствии смертей в Белоруссии от коронавируса Общество, 15:51 Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье Общество, 15:48 Путин заявил о необходимости учитывать все сценарии по коронавирусу Общество, 15:46 Путин заявил об изменяющейся не в лучшую сторону ситуации с коронавирусом Политика, 15:42 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля Общество, 15:40 СМИ узнали о планах «Зенита» подписать четырехкратного чемпиона Италии Спорт, 15:29 На севере Китая ужесточили контроль на границе с Россией из-за вируса Общество, 15:24 Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в халат врача из-за коронавируса Общество, 15:21 Как в мире строят временные госпитали для больных COVID-19. Фоторепортаж Общество, 15:11 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Как в мире строят временные госпитали для больных COVID-19. Фоторепортаж

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются страны во время пандемии коронавируса, — большое количество пациентов, одновременно поступающих в больницы. В разных городах создают временные госпитали на случай роста числа зараженных. Дополнительные места оборудуют на стадионах и в церквях. Как и где в мире создают временные госпитали — в фоторепортаже РБК.
Фото: Miguel Schincariol / Getty Images

Временный госпиталь на 200 мест на стадионе Пакаэмбу в Сан-Паулу, Бразилия.

Число заболевших в стране превысило 20 тыс. (здесь и далее — по данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля. — РБК)

Фото: Manu Fernandez / AP

Дополнительные места для пациентов в экспоцентре IFEMA в Мадриде, Испания​.

Испания занимает второе в мире место по числу заболевших COVID-19, там инфекция выявлена у более чем 160 тыс. человек

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Госпиталь на тысячу мест для пациентов без коронавирусной инфекции на корабле ВМФ США на реке Гудзон.

США занимают первое место в мире по числу заболевших (более 550 тыс. человек), в стране объявлено положение «масштабного бедствия»

Фото: Ali Khara / West Asia News Agency / Reruters

Больничные места в одном из крупных торговых центров Тегерана, Иран.

Иран — одна из первых стран мира, где началась вспышка коронавирусной инфекции. К 13 апреля число заболевших превысило 70 тыс.

Фото: Hafidz Mubarak / Antara Foto / Reuters

Временный госпиталь в спортивной деревне в округе Кемайоран, Джакарта, Индонезия.

В стране заболели 4,5 тыс. человек

Фото: Ben Birchall / PA Wire / ТАСС

Госпиталь на две тысячи мест на Principality Stadium в Кардиффе, Великобритания.

Число заболевших в стране превысило 80 тыс. Коронавирусом переболел премьер-министр Борис Джонсон

Фото: Carlos Osorio / AP

Временный госпиталь на тысячу мест в центре TCF в Детройте. Здесь обычно проходит международный автосалон

Фото: Baz Ratner / Reuters

Подготовленный полевой госпиталь при больнице Университета Ага Хана в Найроби, Кения.

В стране зафиксировано менее двухсот случаев заражения

Фото: Stefan Rousseau / AP

Временная больница в экспоцентре ExCel в Лондоне, Великобритания. Состоит из двух отделений по две тысячи мест в каждом​

Фото: Mark R.Cristino / EPA / ТАСС

Пассажирское судно в Маниле (Филиппины), которое власти планируют использовать как карантинный центр.

К 13 апреля в стране выявлено около 5 тыс. случаев заражения коронавирусом​

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Временный госпиталь на 400 мест в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке, США

Теги: мультимедиа, COVID-19, коронавирус, пандемия
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля
Общество
В Китае предсказали вторую волну коронавируса в ноябре
Общество
В Москве и области выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter