Как в мире строят временные госпитали для больных COVID-19. Фоторепортаж
Временный госпиталь на 200 мест на стадионе Пакаэмбу в Сан-Паулу, Бразилия.
Число заболевших в стране превысило 20 тыс. (здесь и далее — по данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля. — РБК)
Дополнительные места для пациентов в экспоцентре IFEMA в Мадриде, Испания.
Испания занимает второе в мире место по числу заболевших COVID-19, там инфекция выявлена у более чем 160 тыс. человек
Госпиталь на тысячу мест для пациентов без коронавирусной инфекции на корабле ВМФ США на реке Гудзон.
США занимают первое место в мире по числу заболевших (более 550 тыс. человек), в стране объявлено положение «масштабного бедствия»
Больничные места в одном из крупных торговых центров Тегерана, Иран.
Иран — одна из первых стран мира, где началась вспышка коронавирусной инфекции. К 13 апреля число заболевших превысило 70 тыс.
Временный госпиталь в спортивной деревне в округе Кемайоран, Джакарта, Индонезия.
В стране заболели 4,5 тыс. человек
Госпиталь на две тысячи мест на Principality Stadium в Кардиффе, Великобритания.
Число заболевших в стране превысило 80 тыс. Коронавирусом переболел премьер-министр Борис Джонсон
Временный госпиталь на тысячу мест в центре TCF в Детройте. Здесь обычно проходит международный автосалон
Подготовленный полевой госпиталь при больнице Университета Ага Хана в Найроби, Кения.
В стране зафиксировано менее двухсот случаев заражения
Временная больница в экспоцентре ExCel в Лондоне, Великобритания. Состоит из двух отделений по две тысячи мест в каждом
Пассажирское судно в Маниле (Филиппины), которое власти планируют использовать как карантинный центр.
К 13 апреля в стране выявлено около 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Временный госпиталь на 400 мест в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке, США