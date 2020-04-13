Как в мире строят временные госпитали для больных COVID-19. Фоторепортаж

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются страны во время пандемии коронавируса, — большое количество пациентов, одновременно поступающих в больницы. В разных городах создают временные госпитали на случай роста числа зараженных. Дополнительные места оборудуют на стадионах и в церквях. Как и где в мире создают временные госпитали — в фоторепортаже РБК.