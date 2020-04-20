Собянин заявил о неточной статистике по заболевшим COVID-19 за границей

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что статистика по заболевшим коронавирусом в других странах не отображает реальной картины происходящего. Об этом он сказал во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, трансляцию которого вел РБК.

«Нельзя напрямую сравнивать цифры выявления заболевания COVID-19 [в Москве] с другими регионами. Я, более того, скажу, мы смотрим практику в других крупных [зарубежных] городах. В целом ряде из них, просто в приказном порядке, запрещают диагностировать граждан, которые находятся дома и не поступают в госпитальную сеть уже с совершенно тяжелыми заболеваниями. Это означает то, что мы статистику по другим странам во многом видим только по количеству тяжело заболевших, а не в целом картину», — сказал Собянин.

Говоря о ситуации в Москве, мэр отметил, что число выявляемых тяжелобольных людей с коронавирусом стабилизировалось. По его словам, в сутки специалисты выявляют от 1 тыс. до 1,3 тыс. таких больных. Это, по мнению Собянина, произошло благодаря ранней диагностике.

Мэр добавил, что в столице за две недели удалось создать систему работы с больными коронавирусом. «Это быстрая и своевременная диагностика, это изолирование групп риска, амбулаторное и стационарное лечение вместе как единые механизм или система», — пояснил он.

Кроме того, Собянин заявил, что ограничительные меры, принятые в столичном регионе в связи с вирусом, являются достаточными, однако их необходимо продлить. «Принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим», — заключил мэр Москвы.