Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
СМИ узнали о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции Общество, 03:43 Число зараженных коронавирусом в психбольнице в Архангельске достигло 70 Общество, 03:18 У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 Общество, 02:50 Президент Чехии предложил год не открывать границы страны Политика, 02:42 Минобороны доставило в Кишинев медицинскую помощь из Китая Общество, 02:30 В Ростове-на-Дону введут пропуска для поездок на работу в связи с вирусом Общество, 01:48 Десять человек погибли при стрельбе на юго-востоке Канады Общество, 01:22 В Госдуме подготовили поправки для урегулирования споров между соседями Общество, 01:16 Число умерших от коронавируса в США превысило 40 тыс. человек Общество, 00:49 Депздрав сообщил о проверке после смерти женщины возле дома в Москве Общество, 00:26 Один из руководителей инфоцентра по коронавирусу переболел коронавирусом Общество, 00:07 АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Экономика, 00:00 Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии Экономика, 00:00 Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все» Бизнес, 00:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Президент Чехии предложил год не открывать границы страны

Милош Земан посоветовал гражданам не ездить за рубеж, а наслаждаться местными красотами. Туриндустрия попросила власти разрешить выезд в отдельные страны
Милош Земан (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президент Чехии Милош Земан в интервью одной из местных радиостанций заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, сообщает издание Ceske Noviny

По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше «наслаждаться красотой чешских пейзажей». Сам президент заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.

Как считает Земан, открытие границ приведет к тому, что люди поедут в страны с высоким уровнем заражения, что может вновь ухудшить эпидемиологическую ситуацию в Чехии.

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге
Политика

Таким образом Земан отреагировал в том числе и на предложение министра здравоохранения Адама Войтеха, который предложил частично снять запрет на ограничения и разрешить чехам ездить в страны с низким уровнем заражения коронавирусом: Словакию или Хорватию. Однако он отметил, что вопрос это будет подниматься не раньше мая.

В свою очередь туристические фирмы просят правительство назвать хотя бы ориентировочные сроки открытия границ. Вице-президент туристической ассоциации Чехии Ян Папеж считает, что власти могли бы разрешить гражданам выезжать в том числе в Болгарию, Грецию, Таиланд, Вьетнам или на Мальдивы.

Чехия полностью закрыла внешние границы с 16 марта. Покинуть страну граждане могут только по специальным разрешениям.

По данным чешского Минздрава с начала пандемии в Чехии заразились коронавирусом 6700 человек. 186 пациентов умерли, 1298 выздоровели. Пик эпидемии пришелся на конец марта – начало апреля, когда в стране ежедневно заболевали более 300 человек. Эпицентром стала Прага, где в общей сложности заразились 1590 человек.

За последние сутки в Чехии были инфицированы 140 человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Чехия, Милош Земан
Материалы по теме
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге
Политика
Власти Чехии объявили карантин по всей стране
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter