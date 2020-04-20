Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России

Татьяна Голикова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Средний возраст зараженных коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки, трансляцию которого вел РБК.

По словам Голиковой, доля граждан старше 65 лет среди заразившихся коронавирусом в России ниже, чем в среднем по миру. Сейчас заболевшие из этой возрастной категории составляют 15,5% от общего числа инфицированных. По мнению вице-премьера, это объясняется тем, что власти заблаговременно обязали таких граждан соблюдать режим самоизоляции.

В то же время Голикова отметила, что доля детей до 17 лет среди заболевших составляет 7,6%, и это соответствует тенденции, которая сложилась в мире.

Ранее столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что почти половина заразившихся COVID-19 в Москве — люди младше 45 лет. Более трети заболевших находятся в возрастной группе от 46 до 65 лет.