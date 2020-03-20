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Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Выплаты по указу президента установлены в размере 50% от прожиточного минимума для детей, который установлен в регионе
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2020 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. <…> Установить, что ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации», — говорится в указе.

Выплаты будут осуществляться в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной регионе. 

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: пособие, Владимир Путин, выплата
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