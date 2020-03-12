Минтруд установил единый порядок выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Минтруд установил единый и упрощенный порядок выплат для малоимущих семей с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Рассчитывать на выплаты могут семьи с доходами ниже прожиточного минимума. По новым правилам, для получения выплат будет необходимо только заявление в электронном виде, прием заявлений откроется с 1 июля.

Ведомство также указало, что пособия будут рассчитывать с 1 января. Таким образом, подав заявление 1 июля, малоимущие семьи также получат деньги за прошедшие шесть месяцев.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что региональные меры социальной поддержки впервые обеспечены технически и нормативно. «Сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья», — пояснил Котяков.

Как сообщает министерство, семьи с доходом меньше прожиточного минимума будут в среднем получать около 5,5 тыс. руб. на ребенка. Размер пособия рассчитывается как 50% от регионального прожиточного минимума. Если в семье с низким доходом есть несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие назначат на каждого ребенка.