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В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты России.

Меры вступят в силу 15 апреля. Сертификат будет оформляться в проактивном режиме. Ведомство указывает, что подавляющему большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявление, чтобы его получить.

Отмечается, что Пенсионный фонд будет получать все необходимые сведения самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.

Из Единого реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях, они будут поступать в Пенсионный фонд. Там проверят информацию о возможных ограничениях, препятствующих выдаче сертификата. Если таких ограничений не будет выявлено, документ будет оформлен, а информация о нем направлена владельцу сертификата.

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В том случае, если мать ребенка зарегистрирована на портале государственных услуг, в личном кабинете или по контактному номеру, указанному на портале, ей придет уведомление по факту выдачи сертификата. Кроме того, у матери будет возможность подать заявление лично в отделениях Пенсионного фонда России и в Многофункциональных центрах (МФЦ), если в Едином реестре записей актов гражданского состояния отсутствует информация о рождении ребенка, либо если родитель не зарегистрирован на портале госуслуг. При этом сроки выдачи сертификата сокращаются с 15 до пяти дней.

В ведомстве ожидают, что в 2020 году порядка 1,1 млн семей будут иметь право на материнский капитал. На финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году запланировано 122 млрд руб.

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
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15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир  Путин анонсировал изменения в правилах выдачи маткапитала. В частности, он предложил выдавать сертификат при рождении в семье первого ребенка. По словам Путина, такая мера поможет обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России и «выбраться из демографической ловушки». 

В начале марта Путин подписал закон, расширяющий программу маткапитала. В частности, документ устанавливает выплату при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 руб. При появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. (до 616 617 руб.)

Поправки касаются семей, в которых дети родились после 1 января 2020 года.

Теги: материнский капитал, Минтруд РФ
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